Капітан Арсенала назвав недолік Зінченка

Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор назвав єдиний недолік свого українського одноклубника Олександра Зінченка.

Про це шведський гравець розповів у коментарі ESPN.

За словами футболіста, Зінченко дуже багато та швидко розмовляє.

"З ким із гравців нашої команди я б не хотів застрягти в ліфті на 12 годин? Із Зінченком. Тому що він дуже багато і швидко базікає", – зазначив Едегор.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 22 матчах за Арсенал у всіх турнірах і відзначився у них одним голом і тепер додав ще й асист.

Зазначимо, що Олександр виступає у складі лондонців з 2022 року, перейшовши з Манчестер Сіті за 32 млн євро.

Раніше з'явилась інформація про те, що українець влітку може перейти в Боруссію Дортмунд.