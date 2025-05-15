Збірна України дізналася суперників по групі на ЧЄ-2026

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по групі на Євро-2026

За результатами жеребкування, з четвертого кошика посіву "синьо-жовті" потрапили до групи C, де зіграють проти Франції, Норвегії та Чехії.

Зазначимо, що французи чинні чемпіони Європи, тоді як норвежці – одні з господарів турніру. Водночас Чехія регулярний учасник Євро, яка на останніх двох турнірах вибувала у попередньому раунді.

Зазначимо, що для чоловічої збірної України це буде 8-ма участь на чемпіонатах Європи після турнірів 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2020 та 2022 років.

17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків пройде у Швеції, Норвегії та Данії з 15 січня по 1 лютого 2026 року. У турнірі візьмуть участь 24 збірні.

Нагадаємо, у 11 травня Торсгавні відбувся матч завершального туру кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з гандболу, в якому місцева збірна Фарерських островів переграла Україну, однак наша команда пробилася на турнір, як одна з кращих, які посіли третє місце у своїх групах.