Лідер Ліону покине клуб наприкінці сезону
Александер Ляказетт
ФК Ліон
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека оголосив про те, що лідер атак команди Александер Ляказетт покине клуб наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Footmercato.
Контракт 33-річного нападника діє до кінця червня поточного року та не буде продовжений. Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Ляказетта є Неом із Саудівської Аравії.
Форвард є вихованцем академії Ліона, за першу команду дебютував у сезоні-2009/2010. Влітку 2017 року перейшов у Арсенал за 53 мільйони євро, проте через п’ять років повернувся у рідний клуб. У складі Ліона Ляказетт провів 490 матчів у всіх турнірах і відзначився 199 голами.
Раніше Ліон представив спеціальну форму до 75-річчня клубу, в презентації брав участь і Ляказетт.