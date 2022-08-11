Став відомий стартовий склад Зорі на матч із Університатею

Початок матчу о 20:30

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу луганська Зоря на виїзді зіграє з румунською Університатею. Початок матчу о 20:30.

Стали відомі стартові склади команд:

Університатя: Лазар, Мелуда, Банку, Папп, Скречу, Крету, Ханка, Баіарам, Матею, Іван, Кольїч

Запасні: Русу, Попеску, Рогульїч, Ністор, Мартич, Маркович, Капецене, Владою, Віна, Ветежелу, Рівальдіньо, Георге

Зоря: Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Вантух, Чурко, Назарина, Крістіан, Булеца, Кабаєв, Нагнойний

Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Бражко, Мишньов, Хлань, Алібеков, Сміян, Алефіренко, Безбородько

Пряма трансляція - на телеканалі Setanta Sports та на 2+2 із 15-хвилинною затримкою.