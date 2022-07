Капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон вийшов у стартовому складі команди на матч з Манчестер Сіті у Суперкубку Англії.

Про це повідомляє пресслужба "мерсисайдців".

Для футболіста це буде 450-а гра за команду. Він виступає за "червоних" з 2011 року.

4️⃣5️⃣0️⃣ Reds appearances up for the skipper!@JHenderson ❤ pic.twitter.com/0mCmrZTVUH