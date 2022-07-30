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Стала відома головна трансферна ціль Наполі

Сьогодні 13:25 253 0
Наполі може підписати гравця Челсі
Стала відома головна трансферна ціль Наполі
Фото - gettyimages
#Аррісабалага, #Наполі, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага може продовжити кар’єру в італійській Серії А.

Про це повдіомляє інсайдер Ніколо Скіра.

27-річний іспанець є головною трансферною ціллю клубу. Неаполітанці вже вели переговори з агентом футболіста, але угода наразі вважається важкою у виконанні. Перехід стане можливим, якщо сторони домовляться про орендний договір, згідно з яким лондонці виплачуватимуть воротарю 50% зарплати.

У сезоні 2021/22 Кепа  зіграв 15 матчів, з яких 8 на нуль, та пропустив 10 голів.

Раніше повідомлялося, що Роналду може перейти у Наполі.

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