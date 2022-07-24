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Севілья веде переговори щодо Кунде тільки з Челсі

Сьогодні 17:40 198 0
Пропозиція Барселони не відповідає запитам андалусійців
Севілья веде переговори щодо Кунде тільки з Челсі
#Барселона, #Кунде, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Барселона досі готує стартову пропозицію Севільї щодо захисника Жюля Кунде.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Ця пропозиція не відповідатиме 55 мільйонам фунтів. Також каталонський клуб не пропонуватиме для обміну Мемфіса Депая та Серджиньо Деста.

Севілья досі має пропозицію від Челсі в розмірі 55 мільйонів фунтів. Вони зараз ведуть переговори лише з лондонський клубом, але домовленості досі нема.

Нагадаємо, Реал без Луніна програв Барселоні.

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