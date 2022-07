Севілья веде переговори щодо Кунде тільки з Челсі

Барселона досі готує стартову пропозицію Севільї щодо захисника Жюля Кунде.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Ця пропозиція не відповідатиме 55 мільйонам фунтів. Також каталонський клуб не пропонуватиме для обміну Мемфіса Депая та Серджиньо Деста.

Севілья досі має пропозицію від Челсі в розмірі 55 мільйонів фунтів. Вони зараз ведуть переговори лише з лондонський клубом, але домовленості досі нема.

Koundé. Barça preparing opening bid - won’t match £55m, as structure will be different. No Depay and/or Dest included. Chelsea’s £55m bid, still valid in Sevilla’s hands.🚨🇫🇷 #FCB



Sevilla sources insist they’re “only talking to Chelsea right now”; but still no final green light. pic.twitter.com/prfLh1mi4k