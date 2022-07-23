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Ракицький відмовився переходити у бразильський клуб

Сьогодні 10:11 63 0
До Ботафого гравця запрошував Каштру
Ракицький відмовився переходити у бразильський клуб
#Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Шахтаря Ярослав Ракицький міг перейти в бразильський клуб Ботафого.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик. 

32-річний українець мав дуже вигідне запрошення від Ботафого. Проте гравець відмовився через сімейні причини.

Нагадаємо, що Ботафого очолює колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру. Після 18 турів у чемпіонаті Бразилії Ботафого посідає 12-те місце.

Раніше була інформація, що Ракицький узгодив контракт з турецьким клубом Адана Демірспор. Українець підпише із турецьким клубом контракт за схемою 1+1.

Також Ракицький був дуже близьким до повернення в Шахтар. Проте перехід не відбувся.

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