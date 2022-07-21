Хавбек Інгульця продовжить кар'єру у Львові

Шишка вже знаходиться на зборах з новою командою

Джерело - Footboom.

ФК Львів може підсилитись гравцем Інгульця Михайлом Шишкою.

Про це повідомляє Footboom.

Півзахисник вже знаходиться на зборах з новою командою, та, з великою ймовірністю, підпише з львів’янами повноцінний контракт.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Шишка провів 14 матчі, результативними діями не відзначався. За свою кар’єру 28-річний гравець встиг пограти за у молодіжках Шахтаря і Карпат, литовських Таркаю та Рітеряю, київської Оболоні, Динамо Тбілісі та Самтредії.

Раніше Кривбас поступився Інгульцю у контрольному матчі.