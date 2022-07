Колишній нападник Ювентуса Пауло Дибала та Рома домовились про перехід на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Угода вже закрита, а контракт аргентинця з клубом буде озрахований до 2025 року.

Відзначається, що ключову роль в перемовинах з 28-річним футболістом відіграв головний тренер команди Жозе Моурінью. Фахівець особисто контактував з Дибалою та розповідав про проєкт римлян.

Paulo Dybala to Roma, here we go! Full agreement in place on a three year contract, valid until 2025. Dybala will join as free agent 🚨🟡🔴 #ASRoma @SkySport



Mourinho, key factor - he called Dybala to explain the project. All the documents being prepared, free transfer imminent. pic.twitter.com/qZaYmp5VqD