Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Ювентуса Пауло Дибала та Рома домовились про перехід на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Угода вже закрита, а контракт аргентинця з клубом буде озрахований до 2025 року.

Відзначається, що ключову роль в перемовинах з 28-річним футболістом відіграв головний тренер команди Жозе Моурінью. Фахівець особисто контактував з Дибалою та розповідав про проєкт римлян.