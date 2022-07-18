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Рома узгодила перехід Дибали, - журналіст

Сьогодні 11:32 178 0
Рома узгодила перехід Дибали, - журналіст
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Ювентуса Пауло Дибала та Рома домовились про перехід на правах вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Угода вже закрита, а контракт аргентинця з клубом буде озрахований до 2025 року.

Відзначається, що ключову роль в перемовинах з 28-річним футболістом відіграв головний тренер команди Жозе Моурінью. Фахівець особисто контактував з Дибалою та розповідав про проєкт римлян.

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