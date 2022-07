Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко може скоро стати гравцем Арсенала.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Перехід знаходиться на фінальній стадії.

Зінченко підпише контракт до 2027 року, Сіті отримає за гравця 35 млн євро.

Oleksandr #Zinchenko to #Arsenal from #ManchesterCity for €35M is at the final stage. Contract until 2027. #transfers #AFC #MCFC https://t.co/qgutsFrSvF