Інтер має намір якнайшвидше оформити трансфер захисника Торіно Глейсона Бремера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Міланський клуб планує закрити угоду щодо 25-річного бразильця в понеділок.

Цього дня представники Інтера зустрінуться з керівництвом туринців та агентами Бремера.

"There's an important negotiation and I'm pushing to get it done as soon as possible", Inter manager Inzaghi says.