Леві провів переговори з американськими інвесторами щодо продажу Тоттенгема

Президент Тоттенгема Деніел Леві провів переговори з американськими мільярдерами, щоб обговорити продаж клубу.

Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією джерела, переговори зірвалися через високу оцінку клубу від Леві і той факт, що він хоче залишитися в "шпорах", як інвестор, або як керівник, відповідальний за спортивні рішення.

За даними Bloomberg, американські мільярдери та інвестиційні фонди висловили зацікавленість у купівлі акцій Тоттенгема протягом останніх 18 місяців. Інвестори, швидше за все, придбають менший пакет акцій, перш ніж збільшувати свою позицію з метою отримання повного контролю.

Після 26 турів Тоттенгем набрав 33 очки й посідає 13 місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Свій наступний поєдинок команда проведе 26 лютого проти Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що керівництво лондонського клубу розглядало можливість звільнення головного тренера команди Анге Постекоглу.