Це новий Голанд: Драган – про 17-річного українського нападника

Український півзахисник Аталанти Олександр Драган вважає, що нападник Баєра Артем Степанов має прекрасне майбутнє.

Цитує гравця "Український футбол".

"Я схарактеризую Степанова одним словом – Монстр. Артем мій хороший друг і я знаю, що він дуже багато працює над собою, тому йому заслужено дають шанси у першій команді Баєра. Я впевнений, що він стане другим Голандом. Ерлінгу потрібно побоюватися, зміна йому вже підростає", – сказав Драган.

У поточній кампанії Степанов зіграв 16 матчів за юніорську команду "фармацевтів", в яких забив 13 голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно Драган підписав нову угоду з клубом на своє 18-річчя. Він вихованцем київського Динамо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався у Бергамо, де виступав за різні юнацькі команди Аталанти – U-17 (з 2023 року), U-18 (з 2024-го).