Гвардіола поділився очікуваннями від матчу проти Плімута Таловєрова в Кубку Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубку Англії, де його команда зіграє проти Плімута, за який виступає Максим Таловєров, зазначивши, що команда українця для "містян" не є незнайомою.

Слова тренера наводить пресслужба клубу.

"Вони не є незнайомою для нас командою. Вони обіграли найкращу команду країни цього сезону – Ліверпуль, а також Брентфорд.

Вони агресивно захищаються за допомогою флангових захисників. Атакувальні півзахисники допомагають здійснювати перехід з оборони в атаку, вони дуже добре взаємодіють. З того часу, як їхній тренер очолив клуб, у команди з'явилися результати", – зазначив Пеп.

Гвардіола додав, що його клуб має шанси пробитися у чвертьфінал.

"У нас є шанс знову вийти до чвертьфіналу Кубку Англії і ми хочемо це зробити", – сказав наставник Сіті.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті – Плімут відбудеться 1 березня о 19:45 за київським часом.