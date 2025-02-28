Двоборство. Норвегія виграла мікст на чемпіонаті світу-2025

Збірна Норвегії з лижного двоборства у складі Ярл Магнус Ріібер, Єнс Лурос Офтебро, Іда Марі Хаген і Гіда Вестфолд Хансен завоювала золото домашнього чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі в змішаному командному турнірі. Для Ріібера це дев’яте золото чемпіонатів світу в кар’єрі.

Срібло завоював німецький квартет Юліан Шмід/Вінценц Гайгер/Єнні Новак/Наталі Амбрустер. У напруженій боротьбі з японцями бронзу завоювала Австрія (Штефан Реттенеггер, Йоханнес Лампартер, Клаудія Пуркер, Ліза Хірнер).

Збірна України у змішаному командному турнірі участі не брала. В четвер, 27 лютого, Каріна Козлова посіла 33 місце у масстарті.

Підсумкові результати:

У суботу, 1 березня в двоборстві буде розіграно один комплект нагород – у чоловіків у компакті. Початок – о 13:00 за київським часом.