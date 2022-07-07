Фердінанд: Роналду звик перемагати і раптом не потрапив до Ліги чемпіонів

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прагне грати у Лізі чемпіонів.

Про це розповів колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд

"Зрозуміло, він незадоволений! Адже про Кріштіану Роналду! Я не розумію, чому взагалі стільки розмов щодо того, що він незадоволений ситуацією у МЮ. Він і не може бути задоволений, я не був би.

Якщо людина хоче вигравати, звикла перемагати і боротися за перші місця, але раптом позбавляється цих можливостей і навіть не потрапляє до Ліги чемпіонів – ясна річ, що задоволена вона не буде.

Роналду незадоволений тим, що не зіграє у Лізі чемпіонів. Він навіть не знає як звучить гімн Ліги Європи! Коли він почне грати, Кріштіану подумає: Що тут за дискотека? – сказав Фердінанд.