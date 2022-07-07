Головне
Динамо розписало мирову з Янг Бойз у благодійному матчі
05.07.2022 21:42 967
У XI Всесвітніх Іграх візьме участь 102 українських спортсмени
Сьогодні 08:18 334
Ященко: Валентина Семеренко сказала, що планує виступати у цьому сезоні
Вчора 15:56 467
Вербич зацікавив Панатінаїкос
Вчора 13:39 341
Дніпро-1 може орендувати кількох легіонерів Металіста
Вчора 11:55 374
Монца розпочала переговори з Шахтарем щодо Марлона
Вчора 10:55 280
Ференцварош зіграє з Тоболом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:10 659
Кіченок і Остапенко вийшли до півфіналу парного Вімблдона
05.07.2022 17:58 630
Галтьє - новий головний тренер ПСЖ
05.07.2022 15:18 527
ПСЖ звільнив Почеттіно
05.07.2022 13:50 420
Прямі трансляції

Фердінанд: Роналду звик перемагати і раптом не потрапив до Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:31 172 0
Ріо Фердінанд прокоментував бажання Кріштіану Роналду покинути Манчестер Юнайтед
Фердінанд: Роналду звик перемагати і раптом не потрапив до Ліги чемпіонів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери, #Ріо Фердінанд

Джерело - Daily Mail.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду прагне грати у Лізі чемпіонів.

Про це розповів колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд

"Зрозуміло, він незадоволений! Адже про Кріштіану Роналду! Я не розумію, чому взагалі стільки розмов щодо того, що він незадоволений ситуацією у МЮ. Він і не може бути задоволений, я не був би.

Якщо людина хоче вигравати, звикла перемагати і боротися за перші місця, але раптом позбавляється цих можливостей і навіть не потрапляє до Ліги чемпіонів – ясна річ, що задоволена вона не буде.

Роналду незадоволений тим, що не зіграє у Лізі чемпіонів. Він навіть не знає як звучить гімн Ліги Європи! Коли він почне грати, Кріштіану подумає: Що тут за дискотека? – сказав Фердінанд.

Нагадаємо, Роналду зацікавив Барселону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Невілл: Борис Джонсон повинен піти у відставку Невілл: Борис Джонсон повинен піти у відставку 733
Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО 1164
Вихованець Львова Гаврилів загинув на війні з росією Вихованець Львова Гаврилів загинув на війні з росією 641
Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів Російських хокеїстів підозрюють у купівлі військових білетів 685
Адебайор: Люблю путіна як людину Адебайор: Люблю путіна як людину 816
Тлумак: Завдання Карпат - вихід у Прем’єр-лігу Тлумак: Завдання Карпат - вихід у Прем’єр-лігу 563
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38296
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72511 2
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15912 12
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 245441
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86970
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16082