Вербич: Радий повернутися у Динамо

Словенський легіонер Динамо Беньямін Вербич дуже сумував за київським клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже сумував за хлопцями, за Динамо. Радий був повернутися, побачити всіх майже через півроку. Усі пам'ятають, як ми розсталися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені. Добре, коли ти почуваєшся, як удома.

Було незвично грати за іншу команду. У думках я завжди був з Динамо. Я радий повернутись сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти Динамо вийти до Ліги чемпіонів... Воїнам, які захищають Україну, хочу сказати: тримайтеся, ми з вами, як зможемо, допоможемо вам перемогами на футбольному полі", - відзначив Вербич.