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Вербич, Кендзьора та Супряга прибули до Динамо

Сьогодні 10:39 168 0
Київська команда зібрала у повному складі
Вербич, Кендзьора та Супряга прибули до Динамо
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ, #Владислав Супряга, #Томаш Кендзьора

Джерело - ФК Динамо.

До розташування київського Динамо прибули збірники національної команди України, легіонери Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора, які повернулися після оренди у польських клубах, а також гравець молодіжної збірної України Владислав Супряга.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тепер, після возз'єднання команди, Динамо готуватиметься до матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче у повному складі.

Вже 2 липня біло-сині проведуть наступний контрольний матч на зборі у Швейцарії - проти Сьйона.

Раніше повідомлялося, що Динамо планує віддати молодого хавбека в оренду.

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