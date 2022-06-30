Вербич, Кендзьора та Супряга прибули до Динамо

Джерело - ФК Динамо.
До розташування київського Динамо прибули збірники національної команди України, легіонери Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора, які повернулися після оренди у польських клубах, а також гравець молодіжної збірної України Владислав Супряга.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Тепер, після возз'єднання команди, Динамо готуватиметься до матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче у повному складі.
Вже 2 липня біло-сині проведуть наступний контрольний матч на зборі у Швейцарії - проти Сьйона.
Раніше повідомлялося, що Динамо планує віддати молодого хавбека в оренду.