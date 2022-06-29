Ягеллонія продовжила оренду нападника Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.
Польська Ягеллонія продовжила оренду іспанського форварда Марка Гуаля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт футболіста належить клубу Дніпро-1. Оренда діятиме до кінця червня 2023 року. Марк продовжуватиме грати під номером 28.
Гуаль перейшов у Дніпро-1 лише у січні 2022 року і не провів жодного офіційного матчу за український клуб, оскільки розпочалася війна.
🔥 Tak jest! @m_gual zostaje w Jagiellonii Białystok na kolejny sezon ‼️ Hiszpański napastnik został wypożyczony z ukraińskiego SK Dnipro-1 do końca czerwca 2023 roku. 🖊️— Jagiellonia 💙💛 (@Jagiellonia1920) June 28, 2022
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Hola Marc! 👋 pic.twitter.com/Dzk6JTHJgH
У березні іспанця віддали в оренду до літа Ягеллонії, за яку він зіграв 7 матчів і забив 3 голи в чемпіонаті Польщі.