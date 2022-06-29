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Ягеллонія продовжила оренду нападника Дніпра-1

Сьогодні 09:10 251 0
Оренда діятиме до кінця червня 2023 року
Ягеллонія продовжила оренду нападника Дніпра-1
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Польська Ягеллонія продовжила оренду іспанського форварда Марка Гуаля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт футболіста належить клубу Дніпро-1. Оренда діятиме до кінця червня 2023 року. Марк продовжуватиме грати під номером 28.

Гуаль перейшов у Дніпро-1 лише у січні 2022 року і не провів жодного офіційного матчу за український клуб, оскільки розпочалася війна.

У березні іспанця віддали в оренду до літа Ягеллонії, за яку він зіграв 7 матчів і забив 3 голи в чемпіонаті Польщі.

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