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Мотор розгромив Хмельницький, Одеса на мала проблем із СКА-ШВСМ у 10 турі Суперліги

Олексій Мурзак — 1 березня 2025, 21:33
Мотор розгромив Хмельницький, Одеса на мала проблем із СКА-ШВСМ у 10 турі Суперліги

У суботу, 1 березня, відбулося чотири матчі 10 туру чоловічої української гандбольної Суперліги 2024/25.

Так, СКА-Львів програв Донбасу, Ізмаїл був сильнішим за Карпати, Мотор розгромив Хмельницький, а Одеса не мала проблем зі СКА-ШВСМ.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
10 тур, 1 березня

СКА-Львів – Донбас 24:32

Ізмаїл – Карпати 27:23

Хмельницький – Мотор 17:51

СКА-ШВСМ – Одеса 25:37

Наразі в турнірній таблиці лідерство ділять Мотор та Одеса, які мають по 54 залікових бали, однак у запорізького клубу менше зіграних матчів.

Донбас Мотор Хмельницький Суперліга з гандболу СКА-ШВСМ Карпати Ужгород

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