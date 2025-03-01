Борнмут без Забарного пройшов Вулвергемптон, Таловєров та Плімут грають з Манчестер Сіті в Кубку Англії

Сьогодні, 1 березня, продовжилася стадія 1/8 фіналу Кубку Англії, найстаршого футбольного турніру в світі.

Гра між Крістал Пелес та Міллволлом розпочалася з того, що воротар останніх Ліам Робертс прямою ногою залетів у голову Жана-Філіпа Матета. Голкіпер отримав заслужене вилучення, а ось форвард "орлів" не зміг продовжити зустріч.

Замість француза на полі з'явився Едді Нкетія, який згодом допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:1.

Кубок Англії з футболу-2024/25

1/8 фіналу, 1 березня

Крістал Пелес – Міллволл 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 33 Танганга (автогол), 2:0 – 40 Муньйос, 2:1 – 45+13 Хардінг, 3:1 – 81 Нкетія.

Вилучення: 8 Робертс (Міллволл, пряма червона картка).

Потім на поле вийшли дві команди Чемпіоншипу. І несподівано для багатьох Бернлі, яки є одним з лідерів дивізіону, зазнав розгромної поразки від середняка в особі Престона.

Престон – Бернлі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Брейді, 2:0 – 44 Осмаїч, 3:0 – 73 Кін.

Естафету матчів команд з одного дивізіону підхопили Борнмут та Вулвергемптон. Це була їхня друга зустріч за останній тиждень. І саме в грі проти "вовків" своє перше вилучення в Англії заробив Ілля Забарний, який сьогоднішній поєдинок пропускав.

І хоча навіть без нього команда Андоні Іраоли виглядала добре, вона не втримала переможний результат, через що командам довелося грати додатковий час. Але й там вони залишилися без голів. А гості залишилися ще й без Матеуса Куньї, який отримав пряму червону картку.

Чвертьфіналіст турніру визначився у серії пенальті, де точнішими були підопічні Іраоли.

Борнмут – Вулвергемптон 1:1 (1:0) – за пенальті 5:4

Голи: 1:0 – 30 Еванілсон, 1:1 – 60 Кунья.

Вилучення: 120 Кунья (Вулвергемптон, пряма червона картка).

В останньому матчі вечора Манчестер Сіті приймає Плімут, у стартовому складі якого вийшов Максим Таловєров.

Манчестер Сіті – Плімут (0:0) матч триває

Нагадаємо, що 1/8 фіналу Кубку Англії стартувала вчора, коли ще один дубль Марко Асенсіо приніс Астон Віллі перемогу над Кардіффом.