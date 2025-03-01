РБ Лейпциг програв Майнцу місце в зоні Ліги чемпіонів, Боруссія Дортмунд знову виграла у Бундеслізі

У суботу, 1 березня, програма 24 туру німецької Бундесліги продовжилася шістьма матчами, причому одразу п'ять з них пройшли в один часовий слот.

У битві аутсайдерів Гоффенгайм виявився сильнішим за Бохум, забивши один-єдиний гол в середині другого тайму.

Дубль Патріка Віммера приніс Вольфсбургу виїзну перемогу над Вердером, а дубль Робіна Гака дозволив менхенгладбахській Боруссії розгромити Гайденгайм.

Дортмундська Боруссія виграла другий матч поспіль, цього разу обігравши Санкт-Паулі. А у битві за місце в зоні Ліги чемпіонів неймовірний Майнц здобув вольову перемогу над РБ Лейпцигом.

Ігровий день сьогодні закриватимуть третя та друга команди чемпіонату, а саме Айнтрахт та Баєр. Їхнє протистояння розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

24 тур, 1 березня

Бохум – Гоффенгайм 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Бішоф.

Вердер – Вольфсбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Віммер, 0:2 – 48 Віммер, 1:2 – 90 Вайзер.

Гайденгайм – Боруссія Менхенгладбах 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 8 Гак, 0:2 – 18 Нгуму, 0:3 – 59 Гак.

РБ Лейпциг – Майнц 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Сімонс, 1:1 – 52 Амірі, 1:2 – 58 Буркгардт.

Санкт-Паулі – Боруссія Дортмунд 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Гірассі, 0:2 – 58 Адеємі.

19:30 Айнтрахт – Баєр

Нагадаємо, що вчора 24 тур Бундесліга відкривали Штутгарт та Баварія, які видали результативну гру на чотири голи.