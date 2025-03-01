Україна U-20 перемогла Решетилівку, Вінниця розбила Новатор у перших матчах плейоф Суперліги

У суботу, 1 березня, відбулося два матчі плейоф Суперліги України з волейболу.

У першому поєдинку ігрового дня Вінниця на мала проблем з Новатором (3:0). Завдяки цьому успіху клуб повів у серії до двох перемог 1:0. Матч-відповідь відбудеться 9 березня.

Другий поєдинок відбувся між Решетилівкою та Україною U-20, перемогу в якому святкували останні (3:1).

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга-2024/25

Плейоф, 1 березня

МХП Вінниця – Новатор 3:0 (25:22, 25:20, 25:13)

Україна U-20 – Решетилівка 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:21)

Раніше в межах 26-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Белхатув.