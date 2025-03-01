Україна U-20 перемогла Решетилівку, Вінниця розбила Новатор у перших матчах плейоф Суперліги
volleyball.ua
У суботу, 1 березня, відбулося два матчі плейоф Суперліги України з волейболу.
У першому поєдинку ігрового дня Вінниця на мала проблем з Новатором (3:0). Завдяки цьому успіху клуб повів у серії до двох перемог 1:0. Матч-відповідь відбудеться 9 березня.
Другий поєдинок відбувся між Решетилівкою та Україною U-20, перемогу в якому святкували останні (3:1).
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга-2024/25
Плейоф, 1 березня
МХП Вінниця – Новатор 3:0 (25:22, 25:20, 25:13)
Україна U-20 – Решетилівка 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:21)
Раніше в межах 26-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Белхатув.