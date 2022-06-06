Циганков: Усі наші великі перемоги ще попереду

Україна заслуговує на виступи на чемпіонаті світу з футболу.

Про це заявив вінгер національної команди Віктор Циганков.

"Це була мрія, і вона була так близько... Але вона нікуди не ділась, вона залишається з нами до наступного разу. І поки ми виходимо на футбольне поле, ми завжди будемо битись за неї. Тому що на це заслуговує Україна. На це заслуговує український народ. Вірю, що усі наші великі перемоги ще попереду. Слава Україні!" - написав Циганков.