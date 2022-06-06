Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Вчора 20:56 1145
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 16:59 173
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Сьогодні 13:27 281
Бабич покинув Кривбас
Сьогодні 12:25 271
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Сьогодні 12:09 16773
Вернидуб може очолити Кривбас
Сьогодні 11:16 587
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Сьогодні 09:31 218312
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:41 1072
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
Вчора 23:09 354
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
Вчора 22:36 797
Прямі трансляції

Циганков: Усі наші великі перемоги ще попереду

Сьогодні 18:19 108 0
Вінгер збірної поділився емоціями після поразки від Вельсу
Циганков: Усі наші великі перемоги ще попереду
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Україна заслуговує на виступи на чемпіонаті світу з футболу.

Про це заявив вінгер національної команди Віктор Циганков.

"Це була мрія, і вона була так близько... Але вона нікуди не ділась, вона залишається з нами до наступного разу. І поки ми виходимо на футбольне поле, ми завжди будемо битись за неї. Тому що на це заслуговує Україна. На це заслуговує український народ. Вірю, що усі наші великі перемоги ще попереду. Слава Україні!" - написав Циганков.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Коментарі ()
Популярне зараз
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн 2886
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України 218312
"Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО "Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО 2710
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України 16773
Уельс - Україна 1:0. Як це було Уельс - Україна 1:0. Як це було 46715
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом 5800
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24422
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12998
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22750 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86274
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 244695
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89169 1