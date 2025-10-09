Помер головний тренер Бока Хуніорс

Мігель Анхель Руссо, головний тренер Бока Хуніорс та одна з найшанованіших фігур у південноамериканському футболі, помер у віці 69 років після тривалої боротьби з раком.

Про його смерть повідомила пресслужба клубу. Деталі наводить Beinsports.com.

Руссо виступав лише за Естудіантес Ла-Плата (1975-1988). За збірну Агрентини забив 1 гол за 17 матчів, граючи на позиції півзахисника.

Відразу по завершенні кар'єри розпочав тренерувати. Він очолював такі клуби, як Ланус, Естудіантес де Ла Плата, Велес Сарсфілд, Росаріо Сентрал, Мільонаріос та Бока Хуніорс, залишаючи незабутній слід усюди, де б він не був.

Протягом своєї кар'єри він виграв сім офіційних титулів, включаючи Кубок Лібертадорес 2007 року з Бока Хуніорс — останній континентальний тріумф клубу на сьогоднішній день.

Руссо також привів Ланус, Естудіантес та Росаріо Сентрал до підвищення в класі, зміцнивши свою репутацію тренера, здатного перебудовувати та піднімати команди на новий рівень.

З 2017 року він боровся з раком простати, який пізніше ускладнився захворюванням сечового міхура. Незважаючи на численні методи лікування та невдачі, він ніколи не втрачав ні бойового духу, ні відданості футболу.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Мігель Анхель повернувся до Бока Хуніорс у червні 2025 року на свій третій період на чолі клубу. Протягом цього часу фахівець тренував команду на клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року.

В останні тижні Руссо взяв медичну відпустку з посади головного тренера Бока Хуніорс, щоб зосередитися на одужанні.