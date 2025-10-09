Українська правда
Чемпіон Більярд

О'Салліван відреагував на порівняння з Мессі та Федерером

Руслан Травкін — 9 жовтня 2025, 03:07
Легенда снукеру Ронні О'Салліван радий, що має таку ж важливість для вболівальників, як і Тайгер Вудс, Ліонель Мессі та Роджер Федерер у своїх видах спорту.

Слова О'Саллівана цитує Tntsports.co.uk.

"Я граю у професійному турі вже 33 роки. Від будь-якого фаната снукеру в усьому світі я завжди матиму гарну підтримку завдяки тому, як я грав протягом багатьох років. Я дуже вдячний за це.

Я, очевидно, граю в снукер так, як людям подобається її дивитися; вони хочуть розважатися і хочуть піти з перегляду із відчуттям: "Я щось отримав від перегляду".

Якщо це змушує їх почуватися добре, то й я почуваюся добре. Можливо, це трохи схоже на те, як Тайгер Вудс грав у гольф, Федерер у теніс, Мессі у футбол – люди, здається, отримують від цього величезне задоволення. Я щасливий бути такою людиною", – зізнався Ронні.

Нагадаємо, 49-річний англієць повернувся до гри вперше з середини серпня. На турнірі Xi'an Grand Prix 2025 він стартував із перемоги над Юліаном Бойко, а в другому турі обіграв китайця Яо Пенчена.  

