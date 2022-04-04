Гвардіола: Наберуся натхнення, щоб проти Атлетіка зіграти у 12 футболістів

Манчестер Сіті вигадає нову тактику до чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"У матчах ЛЧ я завжди надто багато думаю. Особливо про нову тактику, завтра ви таку побачите. Багато думаю, тому й маю хороші результати в ЛЧ. Було б нудно, якби постійно грав однаково. Мені не подобається грати однаково проти Атлетіко та Ліверпуля. Ці команди по-різному рухаються, мають футболістів з різними характеристиками".