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Гвардіола: Наберуся натхнення, щоб проти Атлетіка зіграти у 12 футболістів

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Гвардіола: Наберуся натхнення, щоб проти Атлетіка зіграти у 12 футболістів
#Атлетіко Мадрид, #Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Manchester Evening News.

Манчестер Сіті вигадає нову тактику до чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко.

Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"У матчах ЛЧ я завжди надто багато думаю. Особливо про нову тактику, завтра ви таку побачите. Багато думаю, тому й маю хороші результати в ЛЧ. Було б нудно, якби постійно грав однаково. Мені не подобається грати однаково проти Атлетіко та Ліверпуля. Ці команди по-різному рухаються, мають футболістів з різними характеристиками".

  Манчестер Сіті - Атлетико - онлайн-трансляція LIVE

"Тому я часто занадто багато думаю і вигадую дурну тактику. Сьогодні я наберуся натхнення, щоб завтра показати неймовірну тактику – ми випустимо 12 футболістів", - сказав Гвардіола.

Матч відбудеться 5 квітня.

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