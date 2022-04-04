Гвардіола: Наберуся натхнення, щоб проти Атлетіка зіграти у 12 футболістів

Джерело - Manchester Evening News.
Манчестер Сіті вигадає нову тактику до чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з мадридським Атлетіко.
Про це розповів головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.
"У матчах ЛЧ я завжди надто багато думаю. Особливо про нову тактику, завтра ви таку побачите. Багато думаю, тому й маю хороші результати в ЛЧ. Було б нудно, якби постійно грав однаково. Мені не подобається грати однаково проти Атлетіко та Ліверпуля. Ці команди по-різному рухаються, мають футболістів з різними характеристиками".
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"Тому я часто занадто багато думаю і вигадую дурну тактику. Сьогодні я наберуся натхнення, щоб завтра показати неймовірну тактику – ми випустимо 12 футболістів", - сказав Гвардіола.
Матч відбудеться 5 квітня.