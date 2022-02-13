Ярославський за 2 млн гривень модернізує стадіон Металіст

У Харкові модернізують стадіон

Президент Металіст Олександр Ярославський інвестує 2 млн гривень у модернізацію конференц-зали стадіону Металіст.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

"У рамках відновлення футбольної інфраструктури та підготовки Харкова до проведення Суперкубку УЄФА-2024 президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський інвестує близько 2 млн грн у модернізацію конференц-центру VIP-зони стадіону Металіст", - йдеться в повідомленні.

У рамках модернізації конференц-залів буде закуплено та встановлено сучасні аудіо та відеосистеми, зокрема у великій конференц-залі з'явиться лазерний проєктор із великим екраном, а вся система зможе працювати за допомогою бездротових мереж.

Нагадаємо, генеральний прокурор України закликала Ярославського повернутися в Україну

Хронологія подій

У ніч на 10 лютого автомобіль із кортежу харківського олігарха збив насмерть людину;

Ярославський чартерним рейсом раптово покидає Україну. За інформацією ЗМІ, бізнесмен відлетів до Лондона;

Бізнесмен заявив, що нічого не знає про смертельну ДТП у Харківській області, до якої може бути причетний його кортеж: "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це." Водночас він не зміг відповісти, чи справді знайдений на місці аварії номерний знак "0018" належить його кортежу;

У компанії Ярославського назвали водія, який потрапив у смертельну ДТП. "За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи", - заявили в пресслужбі Ярославського;

Українська правда, посилаючись на власні джерела, повідомила, що жертву переїхало два авто з кортежа Ярославського;

Ярославський незадовго до ДТП перебував у нетверезому стані, повідомив відомий журналіст Михайло Ткач. "Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані". Також Ткач повідомив, що за кермом авто, який убив людину знаходився сам Ярославський;

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна у зв'язку зі спробою фальсифікації справи щодо ДТП, у якій взяв участь кортеж власника Металіста Олександра Ярославського;

Генеральна прокурорка України заявила, що справа під її особистим контролем;

Поліція проводить обшуки у місці проживання Ярославського;

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем власника Металіста Олександра Ярославського;

Підозрюваний у справі про смертельне ДТП з авто харківського бізнесмена Олександра Ярославського переховується від органів слідства.

Ще в 2011 році польські журналісти зняли фільм про Ярославського з красномовною назвою "Король Харкова", у якому журналістка зробила зауваження бізнесмену через перевищення швидкісного режиму.