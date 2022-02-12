Генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну

Джерело - Чемпіон.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова закликала власника харківського Металіста повернутися в Україну щоб виключити всі інсинуації щодо резонансного ДТП, у якому загинула людина.

"Для того, щоб ні в кого не було жодних сумнівів, ось зараз якраз і правильно буде звернутися до пана Олександра Владиленовича: якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, справедливо, я вам обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого в політичні ігри, але давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтесь до України. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії", - сказала Венедиктова під час брифінгу в Харкові.

Що відомо про ДТП Ярославського

Хронологія подій

У ніч на 10 лютого автомобіль із кортежа харківського олігарха збив насмерть людину;

людину; Ярославський чартерним рейсом раптово покидає Україну. За інформацією ЗМІ, бізнесмен відлетів до Лондона;

За інформацією ЗМІ, бізнесмен відлетів до Лондона; Бізнесмен заявив , що нічого не знає про смертельну ДТП у Харківській області, до якої може бути причетний його кортеж: "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це." Водночас він не зміг відповісти, чи справді знайдений на місці аварії номерний знак "0018" належить його кортежу;

, що нічого не знає про смертельну ДТП у Харківській області, до якої може бути причетний його кортеж: "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це." Водночас він не зміг відповісти, чи справді знайдений на місці аварії номерний знак "0018" належить його кортежу; У компанії Ярославського назвали водія , який потрапив у смертельну ДТП. "За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи", - заявили в пресслужбі Ярославського;

, який потрапив у смертельну ДТП. "За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи", - заявили в пресслужбі Ярославського; Українська правда, посилаючись на власні джерела, повідомила , що жертву переїхало два авто з кортежа Ярославського;

, що жертву переїхало два авто з кортежа Ярославського; Ярославський незадовго до ДТП перебував у нетверезому стані, повідомив відомий журналіст Михайло Ткач. " Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані" . Також Ткач повідомив, що за кермом авто, який убив людину знаходився сам Ярославський ;

. Також Ткач повідомив, що ; Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна у зв'язку зі спробою фальсифікації справи щодо ДТП, у якій взяв участь кортеж власника Металіста Олександра Ярославського;

Харківської області Станіслава Перліна у зв'язку зі спробою фальсифікації справи щодо ДТП, у якій взяв участь кортеж власника Металіста Олександра Ярославського; Генеральна прокурорка України заявила, що справа під її особистим контролем;

Поліція проводить обшуки у місці проживання Ярославського;

у місці проживання Ярославського; Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем власника Металіста Олександра Ярославського;

щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем власника Металіста Олександра Ярославського; Підозрюваний у справі про смертельне ДТП з авто харківського бізнесмена Олександра Ярославського переховується від органів слідства.

Нагадаємо, ще в 2011 році польські журналісти зняли фільм про Ярославського з красномовною назвою "Король Харкова", у якому журналістка зробила зауваження бізнесмену через перевищення швидкісного режиму.

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