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Поліція проводить обшуки у місці проживання Ярославського

Сьогодні 11:12 174 0
Слідчі здійснюють обшуки в рамках розслідування смертельної ДТП
Поліція проводить обшуки у місці проживання Ярославського
#ДТП, #Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Чемпіон.

Слідчі здійснюють обшуки в межах розслідування смертельної ДТП на Харківщині за участі автомобіля з кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

Слідчі дії проводяться в готелі та за місцем мешкання бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка заявила поліції про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.

Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Мерседес та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

У компанії бізнесмена прокоментували смертельну ДТП.

Справу контролюють генпрокурор України Ірина Венедіктова та Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Учора, 10 лютого, Олександр Ярославський покинув Україну і вилетів до Лондона.

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