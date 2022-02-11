Джерело - Чемпіон.
Слідчі здійснюють обшуки в межах розслідування смертельної ДТП на Харківщині за участі автомобіля з кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
Слідчі дії проводяться в готелі та за місцем мешкання бізнесмена, а також за адресою проживання особи, яка заявила поліції про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.
Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Мерседес та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.
У компанії бізнесмена прокоментували смертельну ДТП.
Справу контролюють генпрокурор України Ірина Венедіктова та Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Учора, 10 лютого, Олександр Ярославський покинув Україну і вилетів до Лондона.