Ярославський відреагував на можливу причетність свого кортежу до смертельної ДТП

Олександр Ярославський прокоментував інформацію про смертельну ДТП на трасі Харків – Чугуїв.

Президент Металіста Олександр Ярославський нічого не знає про смертельну ДТП у Харківській області, до якої може бути причетний його кортеж.

Про це розповів сам функціонер.

Важливо: Ярославський вилетів з України

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", — сказав Ярославський

Водночас він не зміг відповісти, чи справді знайдений на місці аварії номерний знак "0018" належить його кортежу.

"Не стежу за своїми номерами", — пояснив бізнесмен.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.