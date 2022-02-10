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Ярославський відреагував на можливу причетність свого кортежу до смертельної ДТП

Сьогодні 16:25 455 0
Олександр Ярославський прокоментував інформацію про смертельну ДТП на трасі Харків – Чугуїв.
Ярославський відреагував на можливу причетність свого кортежу до смертельної ДТП
#ДТП, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Олександр Ярославський

Джерело - objectiv.tv.

Президент Металіста Олександр Ярославський нічого не знає про смертельну ДТП у Харківській області, до якої може бути причетний його кортеж.

Про це розповів сам функціонер.

Важливо: Ярославський вилетів з України

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", — сказав Ярославський 

Водночас він не зміг відповісти, чи справді знайдений на місці аварії номерний знак "0018" належить його кортежу.

"Не стежу за своїми номерами", — пояснив бізнесмен.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

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