Ярославський відреагував на можливу причетність свого кортежу до смертельної ДТП

Джерело - objectiv.tv.
Президент Металіста Олександр Ярославський нічого не знає про смертельну ДТП у Харківській області, до якої може бути причетний його кортеж.
Про це розповів сам функціонер.
Важливо: Ярославський вилетів з України
"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", — сказав Ярославський
Водночас він не зміг відповісти, чи справді знайдений на місці аварії номерний знак "0018" належить його кортежу.
"Не стежу за своїми номерами", — пояснив бізнесмен.
Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.