Джерело - Українська Правда.
Автомобіль, номера якого належать кортежу власника Металіста Олександра Ярославського, збив на смерть чоловіка.
Про це повідомляє Українська Правда.
ДТП сталося вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове.
За інформацією джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Також повідомляється, що Ярославський часто сам водить авто.
Є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова.
Раніше Ярославський зробив амбітну заяву щодо Winter Cup.