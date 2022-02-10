Джерело повідомляє, що Ярославський часто сам водить авто

Джерело - Українська Правда.

Автомобіль, номера якого належать кортежу власника Металіста Олександра Ярославського, збив на смерть чоловіка.

Про це повідомляє Українська Правда.

ДТП сталося вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове.

За інформацією джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Також повідомляється, що Ярославський часто сам водить авто.

Є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова.

Раніше Ярославський зробив амбітну заяву щодо Winter Cup.