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У компанії Ярославського назвали водія, який потрапив у смертельну ДТП

Сьогодні 17:11 219 0
Олександр Ярославський не перебував за кермом авто, яке причетне до смертельної ДТП
У компанії Ярославського назвали водія, який потрапив у смертельну ДТП
#ДТП, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Олександр Ярославський

Джерело - dch.ua.

Пресцентр бізнес-групи DCH, засновником та президентом якої є український бізнесмен Олександр Ярославський, назвав водія, який причетний до смертельної ДТП на трасі Київ-Харків-Довжанський.

Про це повідомляє пресслужба dch.ua.

Важливо: Ярославський вилетів з України

"У зв'язку із зацікавленістю мас-медіа у висвітленні ДТП, яка сталася в ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", повідомляємо наступне:

1.  За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.

2.  10 лютого 2022 р. Олександр Ярославський, відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка, вилетів до Лондона для зустрічі з сім'єю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

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