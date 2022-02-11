Джерело - ДБР.
Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем власника Металіста Олександра Ярославського.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).
Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.
У компанії бізнесмена прокоментували смертельну ДТП.
Справу контролюють генпрокурор України Ірина Венедіктова та Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Учора, 10 лютого, Олександр Ярославський покинув Україну і вилетів до Лондона.