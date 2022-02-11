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ДБР порушило кримінальне провадження щодо справи ДТП з кортежем Ярославського

Сьогодні 11:49 83 0
ДБР розпочало досудове розслідування
ДБР порушило кримінальне провадження щодо справи ДТП з кортежем Ярославського
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - ДБР.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем власника Металіста Олександра Ярославського.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

У компанії бізнесмена прокоментували смертельну ДТП.

Справу контролюють генпрокурор України Ірина Венедіктова та Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Учора, 10 лютого, Олександр Ярославський покинув Україну і вилетів до Лондона.

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