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Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі

Сьогодні 21:15 182 0
Олександр Ярославський був на місці ДТП
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі
#ДТП, #Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - pravda.com.uа.

Жертву ДТП за участю кортежу президента Металіста Олександра Ярославського переїхали двічі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах

Важливо: Ярославський вилетів з України

За попередніми даними, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу.

Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.

Крім цього стверджується, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.

Водночас, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

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