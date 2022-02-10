Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі

Джерело - pravda.com.uа.
Жертву ДТП за участю кортежу президента Металіста Олександра Ярославського переїхали двічі.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в правоохоронних органах
Важливо: Ярославський вилетів з України
За попередніми даними, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу.
Інше джерело зазначає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" - до та після ДТП.
Крім цього стверджується, що Ярославський був на місці події. Водночас, чи перебував він за кермом - покажуть експертизи, призначені правоохоронцями.
Водночас, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.
Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.