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Ярославський був у нетверезому стані за декілька годин до ДТП - журналіст

Сьогодні 21:44 136 0
Автомобіль кортежу президента Металіста Олександра Ярославського, який причетний до смертельної ДТП, коштує понад 500 тис євро.
Ярославський був у нетверезому стані за декілька годин до ДТП - журналіст
#ДТП, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Олександр Ярославський

Джерело - Чемпіон.

Президент Металіста Олександр Ярославський перебував у нетверезому стані за декілька годин до смертельної ДТП.

Про це розповів журналіст Михайло Ткач.

Важливо: Ярославський вилетів з України

"Ми неодноразово фіксували олігарха на різних заходах та в аепопорту саме за кермом. В Україні загалом лише декілька великих бізнесменів, які особисто керують машинами: Суркіси, Колесніков, Ярославський. Нещодавно були повідомлення про те що в Україну завезли один з найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел саме для Ярославського. 

Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входить до найшвидших і найдорожчих позашляховиків на планеті. Тираж моделі – 25 екземплярів, ціна – від 571 270 євро (майже 18 000 000 гривень!).

За нашою інформацією саме таке авто і потрапило в дтп вчора вночі

Про те, що Ярославський сьогодні залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай.

Наше джерело повідомляє, що вчора ввечері спілкувались з Ярославським телефоном за декілька годин до ДТП і він був у нетверезому стані", - розповів Ткач.

Нагадаємо, кортеж Ярославського збив на смерть людину і бізнесмена викликали на допит у поліцію.

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