Джерело - Чемпіон.

Вночі 10 лютого 2022 року на трасі Чугуїв - Мартове сталася смертельна ДТП, на місці якої знайшли номери автомобіля кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.

А влітку 2011-го польска телекомпанія TVP1 зняла фільм про життя українського бізнесмена. У ході зйомок, під час однієї з поїздок, коли за кермом був Ярославський, польська журналістка зробила йому зауваження про надто високу швидкість. На що головний герой фільму відповів:

"Ми їдемо десь 120 км/год. Я б не сказав, що це якась надзвичайна швидкість".

Повна версія фільму із російськими субтитрами - нижче:

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