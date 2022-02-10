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120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського
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120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського

Сьогодні 17:55 Андрій Дунець 73 0
120 км/год - не висока швидкість. Поляки ще в 2011-му зняли фільм про водійські вподобання Ярославського
#Авто, #ДТП, #Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Чемпіон.

Вночі 10 лютого 2022 року на трасі Чугуїв - Мартове сталася смертельна ДТП, на місці якої знайшли номери автомобіля кортежу власника Металіста Олександра Ярославського.

А влітку 2011-го польска телекомпанія TVP1 зняла фільм про життя українського бізнесмена. У ході зйомок, під час однієї з поїздок, коли за кермом був Ярославський, польська журналістка зробила йому зауваження про надто високу швидкість. На що головний герой фільму відповів: 

"Ми їдемо десь 120 км/год. Я б не сказав, що це якась надзвичайна швидкість".

Повна версія фільму із російськими субтитрами - нижче:

Читайте також: У компанії Ярославського назвали водія, який потрапив у смертельну ДТП

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