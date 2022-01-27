Рейнджерс орендували талановитого вінгера Манчестер Юнайтед

Амада Діалло кінцівку сезону проведе у чемпіонаті Шотландії

Рейнджерс оголосив про оренду 19-річного вінгера Манчестер Юнайтед Амаду Діалло.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Івуарієць приєднався до лідерів чемпіонату Шотландії через рік після переходу в Юнайтед із Аталанти. З того моменту Амад провів за манкуніанців 9 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом. В основному Діалло грав за молодіжну команду Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Крістал Пелас хоче орендувати півзахисника Манчестер Юнайтед талановитого вінгера.