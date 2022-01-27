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Рейнджерс орендували талановитого вінгера Манчестер Юнайтед

Сьогодні 19:37 148 0
Амада Діалло кінцівку сезону проведе у чемпіонаті Шотландії
Рейнджерс орендували талановитого вінгера Манчестер Юнайтед
#Діалло, #Манчестер Юнайтед, #Рейнджерс

Джерело - isport.ua.

Рейнджерс оголосив про оренду 19-річного вінгера Манчестер Юнайтед Амаду Діалло.

Про це повідомляє пресслужба шотландського клубу.

Івуарієць приєднався до лідерів чемпіонату Шотландії через рік після переходу в Юнайтед із Аталанти. З того моменту Амад провів за манкуніанців 9 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом. В основному Діалло грав за молодіжну команду Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Крістал Пелас хоче орендувати півзахисника Манчестер Юнайтед талановитого вінгера.

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