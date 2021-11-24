Прогноз на матч Інтер - Шахтар. Битва за єврокубкову весну

Джерело - Чемпіон.

У середу, 23 листопада, Шахтар проведе виїзний матч проти Інтера (початок о 19:45). Для гірників це буде вирішальний поєдинок у боротьбі за путівку до Ліги Європи. Якщо Шахтар виграє, а Шериф у паралельному матчі поступиться Реалу, українська команда отримає шанс в останньому турі відібрати у тираспольців місце у весняній стадії єврокубків.

Нагадаємо, що в Лізі чемпіонів Інтер та Шахтар найчастіше грали внічию. З таким результатом завершилися чотири попередні матчі в турнірі, причому в трьох останніх не було забито жодного м'яча. Наразі аналітики Parimatch дають італійцям 74% на перемогу проти 10% у Шахтаря (і 16% на нічию). Але, Шахтар уже неодноразово дивував і цілком може привезти цього разу три очки з Мілана.

Хоча це завдання не з простих. Інтер зараз виступає досить впевнено, йде на третьому місці у Серії А з відривом від лідерської позиції у чотири очки. Проте, проблеми при цьому команда має. Зокрема, не в найкращій формі найкращий бомбардир цього сезону Джеко. Нагадаємо, він навіть не зіграв за Боснію та Герцеговину у вирішальних матчах відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та України. Шахтар же вирушив у Мілан без Ісмаїлі, натомість головний тренер взяв із собою Євгена Коноплянку.

Додамо, що Інтеру також потрібна перемога. Якщо Шериф повторить свій успіх і знову обіграє Реал, міланці можуть опинитися за бортом Ліги чемпіонів. Тож боротьба очікується напружена.