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Калініна та Кіченок з перемог стартували у парному розряді US Open

Сьогодні 08:11 93 0
Вдалий старт українок
Калініна та Кіченок з перемог стартували у парному розряді US Open
#Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Надія Кіченок та Ангеліна Калініна успішно стартували в парному розряді Відкритого чемпіонату США.

Кіченок в дуеті з румункою Ралукою Олару здобула перемогу над індійсько-американським тандемом Саня Мірза/Коко Вандевен.

Калініна в парі з чешкою Ренатою Ворачовою виграла у американсько-японського дуету Кейтлін Крістіан/Нао Хібіно.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $57 500 000
Хард
Пари, Перше коло
3 вересня

Надія Кіченок / Ралука Олару - Саня Мірза / Коко Вандевен 4:6, 6:4, 6:3

Ангеліна Калініна / Рената Ворачова - Кейтлін Крістіан / Нао Хібіно 7:6 (1), 6:4.

Раніше, Калініна програла Кербер у другому колі US Open.

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