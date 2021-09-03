Калініна та Кіченок з перемог стартували у парному розряді US Open

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Надія Кіченок та Ангеліна Калініна успішно стартували в парному розряді Відкритого чемпіонату США.
Кіченок в дуеті з румункою Ралукою Олару здобула перемогу над індійсько-американським тандемом Саня Мірза/Коко Вандевен.
Калініна в парі з чешкою Ренатою Ворачовою виграла у американсько-японського дуету Кейтлін Крістіан/Нао Хібіно.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $57 500 000
Хард
Пари, Перше коло
3 вересня
Надія Кіченок / Ралука Олару - Саня Мірза / Коко Вандевен 4:6, 6:4, 6:3
Ангеліна Калініна / Рената Ворачова - Кейтлін Крістіан / Нао Хібіно 7:6 (1), 6:4.
Раніше, Калініна програла Кербер у другому колі US Open.