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#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі 4 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 тур, 29 серпня

Анже - Ренн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Буфаль, 2:0 - 88 Чо

Клермон - Мец 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 10 Ніане, 0:2 - 29 автогол Десма, 1:2 - 35 автогол Ніакате, 2:2 - 58 Рашані

Ланс - Лорьян 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 24 Клаусс, 1:1 - 27 Льоренте, 1:2 - 35 Монкодуа, 2:2 - 70 Фофана

Страсбур - Брест 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 24 Прцич, 1:1 - 26 Кардона, 2:1 - 42 автогол Дюверн, 3:1 - 84 Томассон

Лілль - Монпелє 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 45+1 Язиджи, 1:1 - 45+3 Лаборде, 2:1 - 57 Девід

Нагадаємо, Труа Кухаревича поступилося Монако.

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