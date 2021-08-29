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Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі 4 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 тур, 29 серпня
Анже - Ренн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Буфаль, 2:0 - 88 Чо
Клермон - Мец 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 10 Ніане, 0:2 - 29 автогол Десма, 1:2 - 35 автогол Ніакате, 2:2 - 58 Рашані
Ланс - Лорьян 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 24 Клаусс, 1:1 - 27 Льоренте, 1:2 - 35 Монкодуа, 2:2 - 70 Фофана
Страсбур - Брест 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 24 Прцич, 1:1 - 26 Кардона, 2:1 - 42 автогол Дюверн, 3:1 - 84 Томассон
Лілль - Монпелє 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 45+1 Язиджи, 1:1 - 45+3 Лаборде, 2:1 - 57 Девід
Нагадаємо, Труа Кухаревича поступилося Монако.