Джерело - Чемпіон.
Минай прийме донецький Шахтар в шостому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Горін, Гончар, Синьогуб, Білоног, Селезньов, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхі
Запасні: Пеньков, Коваленко, Кулієв, Вишневський, Байдал, Книш, Матіч, Хахльов, Семенко
Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Степаненко, Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Траоре, Ісмаїлі
Запасні: Шевченко, Вітао, Майкон, Мудрик, Патрік, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан
Поєдинок розпочнеться о 17:00