УЄФА визначила найкращого гравця минулої Ліги чемпіонів

Жоржиньйо найкращий гравець Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Жоржиньйо визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 за версією УЄФА.

Відповідну нагороду йому присвоїли на жеребкуванні групового етапу нового розіграшу ЛЧ.

На нагороду також претендували Нголо Канте (Челсі) та Кевін де Брейне (Манчестер Сіті).

У складі Челсі Жоржиньйо став переможцем минулої Ліги чемпіонів. У фіналі турніру лондонці обіграли Манчестер Сіті з рахунком 1:0. Автором єдиного гола у фінальному матчі став Кай Гаверц.

Раніше, став відомий найкращий тренер сезону.