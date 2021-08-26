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УЄФА визначила найкращого гравця минулої Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:55 1776 0
Жоржиньйо найкращий гравець Ліги чемпіонів
УЄФА визначила найкращого гравця минулої Ліги чемпіонів
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Жоржиньйо визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 за версією УЄФА.

Відповідну нагороду йому присвоїли на жеребкуванні групового етапу нового розіграшу ЛЧ.

На нагороду також претендували Нголо Канте (Челсі) та Кевін де Брейне (Манчестер Сіті).

У складі Челсі Жоржиньйо  став переможцем минулої Ліги чемпіонів. У фіналі турніру лондонці обіграли Манчестер Сіті з рахунком 1:0. Автором єдиного гола у фінальному матчі став Кай Гаверц.

Раніше, став відомий найкращий тренер сезону.

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