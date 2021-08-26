УЄФА визначила найкращого гравця минулої Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Челсі Жоржиньйо визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 за версією УЄФА.
Відповідну нагороду йому присвоїли на жеребкуванні групового етапу нового розіграшу ЛЧ.
На нагороду також претендували Нголо Канте (Челсі) та Кевін де Брейне (Манчестер Сіті).
У складі Челсі Жоржиньйо став переможцем минулої Ліги чемпіонів. У фіналі турніру лондонці обіграли Манчестер Сіті з рахунком 1:0. Автором єдиного гола у фінальному матчі став Кай Гаверц.
Раніше, став відомий найкращий тренер сезону.