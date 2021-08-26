Вихованець Динамо перейшов в Актобе

Джерело - Чемпіон.

Вихованець Динамо Дмитро Коркішко перейшов у Актобе.

Українець приєднався до казахського клубу на правах вільного агента.

Гравець виступатиме у новому клубі під 70 номером. Минулий сезон Коркішко завершив у складі Чорноморця, де у 10 матчах відзначився 3 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, Дмитро розпочинав професіональну кар'єру в київському Динамо та встиг пограти за Арсенал-Київ, Полтаву, Мінськ, Чорноморець, СК Дніпро-1, Гіресунспор та Хатайспор.