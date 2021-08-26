 Слов’янськ АТО – перший в історії володар Кубка Захисників України | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар вирвав нічию у Монако та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:35 3118
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 14:21 21814
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 26 серпня
Сьогодні 13:16 2898
Мерешко здобула другу медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 11:38 7692
Де Дзербі: Серце і яйця не можна придбати на трансферному ринку
Сьогодні 10:54 740
Жеребкування Ліги чемпіонів: Шахтар потрапив до третього кошика, Динамо - до четвертого
Сьогодні 08:54 5342
Зоря прийме Рапід. Розклад матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 644
Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:08 3610
Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:50 28869 2
Ліга чемпіонів. Шахтар - Монако 2:2. Як це було
Сьогодні 00:34 35293 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку
Суддя впав на коліна пред футболістами, щоб вибачитися за помилку Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:46 1935
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів
Усі голи матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 402
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю
Фактор Мудрика: молодий футболіст вперше зіграв у Лізі чемпіонів і приніс перемогу Шахтарю Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:58 2021 3
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю
Марлос забив у ворота Монако та подарував надію Шахтарю Андрій Твердохліб
Вчора 23:41 1800
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів
Шахтар вдруге пропускає від Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:44 1558
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем
Монако відкрив рахунок у матчі Ліги чемпіонів із Шахтарем Андрій Твердохліб
Вчора 22:27 1947
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик
Для маленьких футболістів, які співали Гімн України, відкрили сучасний футбольний майданчик Андрій Твердохліб
Вчора 21:40 668
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності
Бразильський ексфутболіст Динамо привітав українців із Днем незалежності Андрій Твердохліб
Вчора 18:45 692
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
30 років Незалежності України. Зірки українського спорту вітають зі святом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Вчора 18:38 2014
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців
Росіяни влаштували істерику через українських паралімпійців Андрій Дунець
Вчора 16:42 53140 9
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані
Відео дня. Аргентинський футболіст 14 разів поспіль не зміг забити з близької відстані Андрій Дунець
Вчора 13:54 1821
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників
На етапі Кубка світу відбувся масовий завал лижників Андрій Твердохліб
24.08.2021 19:45 1163
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку
Президент Зеленський під час урочистої промови потролив Януковича, згадавши Бубку Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:35 1289
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності
Відео дня. Усик написав зворушливого вірша на честь Дня незалежності Андрій Твердохліб
24.08.2021 18:21 1247
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась
Клочкову не запросили на святкування Дня незалежності, чотириразова олімпійська чемпіонка образилась Андрій Твердохліб
24.08.2021 16:53 6922
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго
Світоліна в День державного прапора посмакувала українським борщем у Чикаго Андрій Твердохліб
24.08.2021 15:45 956
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами
Андрій Шевченко відвідав базу Шахтаря та поспілкувався з футболістами Андрій Твердохліб
24.08.2021 14:02 1387
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно
Редкач знову потролив Ломаченка. Цього разу - дотепно Андрій Твердохліб
24.08.2021 08:11 6130
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора
Фото дня. Колишній легіонер Динамо привітав українців із Днем державного прапора Андрій Твердохліб
24.08.2021 07:55 2144 2
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу
Відео дня. Мар'ян Швед забив за Мехелен після пропущеного голу на 12-й секунді матчу Андрій Дунець
23.08.2021 15:30 3502
Прямі трансляції
Навколо спорту

Слов’янськ АТО – перший в історії володар Кубка Захисників України

Сьогодні 14:34 48 0
Слов’янськ АТО – перший в історії володар Кубка Захисників України

Джерело - Чемпiон.

24 серпня, в день 30-річчя Незалежності України, на стадіоні Чорноморець в місті Одеса, відбувся фінал Кубка Захисників України з футболу. Цього року участь у змаганнях взяли 64 команди з 98 команд Ліги учасників АТО, які були розділені на вісім дивізіонів за територіальним принципом.

Напередодні, 22 серпня визначились фіналісти змагань. Ними стали ФК "Маріуполь АТО" ЗСУ та ФК "Слов’янськ АТО" НГУ, які здобули право поборотися за Кубок Захисників України 2021 на одній з найкращих футбольних арен України.

“Ми вдячні організаторам цього турніру за всебічну підтримку та можливість зіграти на цьому славетному футбольному полі. Наша команда знаходиться в гарній фізичній формі. Всі тренування були спрямовані на покращення командної гри та нарощування пресингу. Завдяки цим параметрам, хотілось би вірити,  ми вийдемо переможцями. Знаю, не зважаючи на всі труднощі, хлопці гратимуть до кінця, – поділився думками перед матчем помічник тренера команди "Маріуполь АТО" Ігор Лебединський.

З перших хвилин гра виявилася надзвичайно напруженою. До останньої хвилини точилася рівна боротьба, але в результаті з рахунком 2:0 перемогли “Слов’янськ АТО”. Команда стала першим Володарем Кубка Захисників України-2021. 

“Досить знаковим є те, що у фіналі Кубка Захисників України 2021 зустрічалися команди з Донецької області. До того ж на мою думку особливого символізму додає перемога  команди зі Слов’янська, адже це перше місто Донеччини, яке було визволено від російських окупантів“, – зазначив Голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО "Українці Разом" та президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко.

Футбольні турніри Ліги учасників АТО відбуваються в Україні вже сім років. Це наймасштабніша в нашій країні програма спортивної реабілітації учасників бойових дій і ветеранів АТО/ООС. Участь у змаганнях беруть майже 100 команд, у яких грають понад 3 тис. захисників України. Організатором і засновником цих змагань є Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання "Українці Разом".

Коментарі ()