Хижняк: 3 роки до Олімпіади-2024 підготують мене до переходу в професійний бокс

Джерело - Чемпiон.
Олександр Хижняк упевнений, що через три роки зможе перейти в професіонали після того, як виступить на Олімпіаді-2024.
Про це сказав сам боксер.
"Чи боюся я втратити ці три роки? Ні. Думаю, у професійний бокс треба переходити, коли ти готовий. Це інший бокс, інша часова дистанція – замість трьох раундів у тебе дванадцять, інші суперники, інший підхід. Це не просто виступив вдало на Олімпіаді, а завтра маєш професійний контракт.
Впевнений, що три роки до Олімпіади в Парижі краще підготують мене до професійного боксу", - сказав Хижняк.