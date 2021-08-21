Маліновський потрапив до заявки Аталанти на матч 1-го туру Серії А

Джерело - Чемпiон.

Аталанта опублікувала заявку на матч 1-го туру Серії А проти Торіно, який відбудеться 21 серпня о 21:45.

У заявку включений 28-річний український хавбек Руслан Маліновський, який недавно відновився після операції.