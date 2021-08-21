Маліновський потрапив до заявки Аталанти на матч 1-го туру Серії А

Джерело - Чемпiон.
Аталанта опублікувала заявку на матч 1-го туру Серії А проти Торіно, який відбудеться 21 серпня о 21:45.
У заявку включений 28-річний український хавбек Руслан Маліновський, який недавно відновився після операції.
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Джерело - Чемпiон.
Аталанта опублікувала заявку на матч 1-го туру Серії А проти Торіно, який відбудеться 21 серпня о 21:45.
У заявку включений 28-річний український хавбек Руслан Маліновський, який недавно відновився після операції.