 Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Рапід – Зоря | Футбол | Champion.com.ua
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Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Рапід – Зоря

Сьогодні 10:27 348 0
Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Рапід – Зоря

Джерело - Чемпiон.

У четвер, 19-го серпня, відбудеться перший поєдинок плей-оф групового раунду Ліги Європи, в якому віденський Рапід прийматиме луганську Зорю. Матч на Вестштадіоні обслуговуватиме суддівська бригада зі Швейцарії. 

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Зоря зіграла внічию з Минаєм у 4 турі

Головним арбітром призначено Сандро Шерера, а на лініях йому будуть допомагати Бекім Зогай і Йонас Ерні. Четвертим арбітром стане Федайі Сан.

Поєдинок Рапід - Зоря розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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