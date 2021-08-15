Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить матч Рапід – Зоря

Джерело - Чемпiон.

У четвер, 19-го серпня, відбудеться перший поєдинок плей-оф групового раунду Ліги Європи, в якому віденський Рапід прийматиме луганську Зорю. Матч на Вестштадіоні обслуговуватиме суддівська бригада зі Швейцарії.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Головним арбітром призначено Сандро Шерера, а на лініях йому будуть допомагати Бекім Зогай і Йонас Ерні. Четвертим арбітром стане Федайі Сан.

Поєдинок Рапід - Зоря розпочнеться о 22:00 за київським часом.