Шахтар прийме Генк, Мідтьюлланн зіграє з ПСВ. Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 серпня відбудуться матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
В одному з матчі Шахтар у Києві прийме Генк.
Ліга чемпіонів
3 кваліфікаційний раунд
Матчі-відповіді, 10 серпня
20:00. Славія - Ференцварош. Перший матч 0:2
20:00. Шериф - Црвена Звезда. Перший матч 1:1
20:30. Шахтар - Генк. Перший матч 2:1
21:00. Лудогорець - Олімпіакос. Перший матч 1:1
21:00. Мідтьюлланн - ПСВ. Перший матч 0:3
21:00. Монако - Спарта. Перший матч 2:0
21:30. Янг Бойз - Клуж. Перший матч 1:1
22:00. Бенфіка - Спартак. Перший матч 2:0
22:00. Легія - Динамо Загреб. Перший матч 1:1
22:00. Рейнджерс - Мальме. Перший матч 1:2