Шахтар прийме Генк, Мідтьюлланн зіграє з ПСВ. Матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Шахтар з Генком зіграє у Києві

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 серпня відбудуться матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

В одному з матчі Шахтар у Києві прийме Генк.

Ліга чемпіонів

3 кваліфікаційний раунд

Матчі-відповіді, 10 серпня

20:00. Славія - Ференцварош. Перший матч 0:2

20:00. Шериф - Црвена Звезда. Перший матч 1:1

20:30. Шахтар - Генк. Перший матч 2:1

21:00. Лудогорець - Олімпіакос. Перший матч 1:1

21:00. Мідтьюлланн - ПСВ. Перший матч 0:3

21:00. Монако - Спарта. Перший матч 2:0

21:30. Янг Бойз - Клуж. Перший матч 1:1

22:00. Бенфіка - Спартак. Перший матч 2:0

22:00. Легія - Динамо Загреб. Перший матч 1:1

22:00. Рейнджерс - Мальме. Перший матч 1:2